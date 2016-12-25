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Самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров после вылета из Сочи

Главная Происшествия
Москва
09:01 25 Декабря 2016
самолет, катастрофа, авиа, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Самолет Ту-154 пропал с радаров после взлета с аэродрома Адлера. Об этом 25 декабря сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ. На борту воздушного лайнера находились 83 человека и 9 членов экипажа. 

Самолет Ту-154 летел в сирийскую Латакию. Предварительно установлено, что среди пассажиров были журналисты и музыканты. Все они отправились в Сирию для поздравления российской авиагруппы с наступающим Новым годом. 

В министерстве обороны РФ уже прокомментировали, что на поиски пропавшего самолета была направлена оперативная группа, а также все поисково-спасательные службы Краснодарского края. В Черном море поисками лайнера занимаются семь морских судов. 

По данным федеральных СМИ, самолет вылетел 25 октября в 5:20 по местному времени и уже в 5:40 пропал в радаров. 

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