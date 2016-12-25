Обломки самолета Ту-154 нашли в 1,5 км от побережья Сочи

В Черном море, в 1,5 км от побережья Сочи, найдены части упавшего самолета Ту-154 Минобороны РФ. Обломки находятся на глубине 50-100 метров. Об этом сообщило агентство ТАСС.

По данным федеральных СМИ, спасатели обнаружили тела 4 погибших пассажиров воздушного лайнера. Сейчас сотрудники МЧС продолжают поиски других пассажиров. Всего, по данным Минобороны, на борту находились 93 человека, включая членов экипажа.

Уже стало известно, что в самолете Ту-154 находились 64 артиста ансамбля им. Александрова, а также журналисты «Первого канала», «НТВ» и телеканала «Звезда». Все находящиеся на борту летели в Сирию на авиабазу Хмеймим.

В настоящее время рассматриваются различные версии авиакатастрофы. Специалисты не исключают, что двигатель мог заглохнуть из-за попадания в отсек птицы.

Напомним, 25 декабря Минобороны РФ сообщило, что в 5.40 по московскому времени пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Позже обломки самолета были найдены в море. По факту крушения лайнера следственные органы уже завели уголовное дело.