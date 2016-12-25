25 декабря
Россия
60.85
 
€ 63.54
18+
Сибирское агентство новостей
федеральные новости
...

Обломки самолета Ту-154 нашли в 1,5 км от побережья Сочи

Главная Происшествия
Москва
11:36 25 Декабря 2016
минобороны, самолет, авиакатастрофа, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Черном море, в 1,5 км от побережья Сочи, найдены части упавшего самолета Ту-154 Минобороны РФ. Обломки находятся на глубине 50-100 метров. Об этом сообщило агентство ТАСС. 

По данным федеральных СМИ, спасатели обнаружили тела 4 погибших пассажиров воздушного лайнера. Сейчас сотрудники МЧС продолжают поиски других пассажиров. Всего, по данным Минобороны, на борту находились 93 человека, включая членов экипажа. 

Уже стало известно, что в самолете Ту-154 находились 64 артиста ансамбля им. Александрова, а также журналисты «Первого канала», «НТВ» и телеканала «Звезда». Все находящиеся на борту летели в Сирию на авиабазу Хмеймим.

В настоящее время рассматриваются различные версии авиакатастрофы. Специалисты не исключают, что двигатель мог заглохнуть из-за попадания в отсек птицы. 

Напомним, 25 декабря Минобороны РФ сообщило, что в 5.40 по московскому времени пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Позже обломки самолета были найдены в море. По факту крушения лайнера следственные органы уже завели уголовное дело. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках

Происшествия

Новости Москвы: Самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров после вылета из Сочи

Самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров после вылета из Сочи

25.12.2016
Россия

На борту находились 91 человек

Водитель за гонки по аэропорту Казани получил 15 суток ареста

23.12.2016
Россия

В здании международного аэропорта Казани мужчина устроил гонки

Новости Москвы: В Иркутске число погибших от «Боярышника» увеличилось до 71 человека

В Иркутске число погибших от «Боярышника» увеличилось до 71 человека

22.12.2016
Россия

Накануне сообщалось о 63 погибших

Новости Москвы: В Забайкальском крае изъяли три тонны суррогатных лосьонов и пищевых добавок

В Забайкальском крае изъяли три тонны суррогатных лосьонов и пищевых добавок

22.12.2016
Россия

Суррогат продавался под видом косметических средств и добавок к пище

Новости Москвы: Потерпевших крушение самолета в Якутии доставят в Москву

Потерпевших крушение самолета в Якутии доставят в Москву

22.12.2016
Россия

Пострадавших при падении Ил-18 перевезут из Тикси

Новости Москвы: В Иркутске от отравления «Боярышником» скончались 63 человека

В Иркутске от отравления «Боярышником» скончались 63 человека

22.12.2016
Россия

Общее число пострадавших составляет 109 человек

Новости Москвы: В Екатеринбурге после ЧП с пассажирским самолетом работу возобновил местный аэропорт

В Екатеринбурге после ЧП с пассажирским самолетом работу возобновил местный аэропорт

21.12.2016
Россия

Аэропорт Кольцово снова начал принимать и отправлять самолеты в пять утра по местному времени

Новости Москвы: В Таиланде в аварии с микроавтобусом погибли двое россиян

В Таиланде в аварии с микроавтобусом погибли двое россиян

21.12.2016
Россия

В ДТП попал пассажирский автобус с иностранцами

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.