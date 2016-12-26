В Иркутске от отравления «Боярышником» скончались 76 человек

В результате отравления суррогатным алкоголем в Иркутске умер еще один человек, таким образом, общее число погибших выросло до 76, уточнили представители областного министерства здравоохранения.

«К настоящему времени скончались 76 человек. За выходные дни в больницы было доставлено два новых пациента с признаками отравления метанолом, один из них умер. Таким образом, всего к настоящему времени в медучреждениях погибли 46 человек, и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства», — рассказала Татьяна Лебедева агентству «Интерфакс—Сибирь» в понедельник, 26 декабря.

В больницах, по последним данным, находятся, 18 человек, 29 уже выписаны — у 20 из них состояние здоровья улучшилось, 9 отказались от лечения.

По итогам судебно-медицинской экспертизы стало ясно, что преобладающей причиной отравления стало употребление метилового спирта — он обнаружен во всех исследованных к настоящему времени 70 телах погибших и в 52 из 55 образцов, поступивших от пострадавших. Еще в трех найден этиловый спирт.

В связи с гибелью людей возбуждено уголовное дело по статье 238 уголовного кодекса России — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны 19 человек. Дело о халатности возбуждено также в отношении заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Лужнова.



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