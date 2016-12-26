В Москве приземлился первый самолет с телами погибших во время крушения Ту-154

В течение 24 часов спасатели обнаружили и извлекли 11 тел погибших военного Ту-154 в Черном море. Некоторые из них уже доставили в Москву для экспертиз. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель министра обороны России Павел Попов.

«Всего за первые сутки обнаружено 11 тел и 154 фрагмента», — сказал Попов в понедельник, 26 декабря, на заседании правительственной комиссии в Сочи. Он также заявил, что ночью на аэродроме Чкаловский в Москве приземлился самолет с телами погибших «для проведения установленных процедур».

Министр транспорта Максим Соколов сообщил, что генетическая экспертиза тел погибших будет проводиться в Центр судмедэкспертизы минздрава России в Москве. Он подчеркнул, что такое решение накануне приняла правительственная комиссия.

«Доставка останков погибших будет осуществляться (в российскую столицу) бортами минобороны, и это уже происходит в режиме авиамоста», — сказал глава ведомства.

Воздушный борт министерства обороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье, 25 декабря, через несколько минут после вылета из Сочи. В самолете находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.