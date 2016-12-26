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Роспотребнадзор запретил продавать спиртосодержащую продукцию

Главная Происшествия
Москва
11:57 26 Декабря 2016
роспотребнадзор, иркутск, запрет, глава, кабмин
Автор: Sibnovosti.ru
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Запрет Роспотребнадзор будет действовать в течение 30 дней, сообщает агентство ТАСС. Роспотребнадзор с 26 декабря временно приостановил реализацию спиртосодержащей продукции бытового назначения. Текст соответствующего постановления опубликован на официальном сайте ведомства.

Розничная торговля на время завершена для всей спиртосодержащей непищевой продукции, за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей, заявили в Роспотребнадзоре.

Некоторое время назад сообщалось, что глава кабмина Дмитрий Медведев 23 декабря поручил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов на срок до 30 дней.

Меры необходимы для противодействия случаям распространения спиртосодержащих продуктов, употребление которых приводит к отравлению людей.

В результате употребления «Боярышника» в Иркутске погибли 76 человек. В городе введен запрет на продажу суррогатным спиртосодержащим концентратом, ограничение будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов.

Фото © Fotolia/sudok1

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