Роспотребнадзор запретил продавать спиртосодержащую продукцию

Запрет Роспотребнадзор будет действовать в течение 30 дней, сообщает агентство ТАСС. Роспотребнадзор с 26 декабря временно приостановил реализацию спиртосодержащей продукции бытового назначения. Текст соответствующего постановления опубликован на официальном сайте ведомства.



Розничная торговля на время завершена для всей спиртосодержащей непищевой продукции, за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей, заявили в Роспотребнадзоре.

Некоторое время назад сообщалось, что глава кабмина Дмитрий Медведев 23 декабря поручил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов на срок до 30 дней.

Меры необходимы для противодействия случаям распространения спиртосодержащих продуктов, употребление которых приводит к отравлению людей.

В результате употребления «Боярышника» в Иркутске погибли 76 человек. В городе введен запрет на продажу суррогатным спиртосодержащим концентратом, ограничение будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов.



Фото © Fotolia/sudok1