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В Череповце запряженный в сани конь повредил восемь автомобилей

Главная Происшествия
Москва
12:15 26 Декабря 2016
дтп, животные, автомобиль
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Череповце конь, запряженный в сани, сбежал с ипподрома, об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на агентство «Вологда Регион». Сбежавший скакун повредил восемь автомобилей. Об этом свидетельствуют заявления о поврежденных машинах, припаркованных во дворе одного из домов на улице Остинской. Их владельцы автомобилей отнесли в полицию в воскресенье вечером, 25 декабря.

На место, где были повреждены сразу несколько легковых машин, прибыли сотрудники патрульной службы. Они и установили, что виновником повреждения стал сбежавший конь.

«Никто из людей во время этого ЧП, к счастью, не пострадал, а сани сами отцепились после очередного столкновения с автомобилем», — уточнили в пресс-службе управления МВД по Вологодской области.

Через некоторое время животное удалось поймать.

Как отмечает «Лента.ру», в сентябре в Китае из-за лошади во время ДТП погибли люди. Животное внезапно выбежало на дорогу перед грузовиком, водитель попытался увернуться от столкновения, и в этот момент в него врезался автобус. Тогда жертвами аварии стали 12 пассажиров автобуса, еще 28 человек получили ранения.

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