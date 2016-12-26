На Ярославском вокзале в Москве эвакуируют пассажиров после сообщения об угрозе взрыва

Полицейские эвакуируют всех находящихся на территории Ярославского вокзала в центре Москвы. Эвакуация проводится после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщает агентство ТАСС.

По данным московских правоохранительных органов, анонимное сообщение об угрозе взрыва на Ярославском вокзале поступило по телефону.

«Из помещений вокзала идет эвакуация людей. Прибывшие кинологи со служебными собаками приступили к обследованию помещений», — уточнили представители полиции.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов, пожарно-спасательные подразделения и бригады скорой помощи, уточнют в информационном агентстве.