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Сибирское агентство новостей
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В Новокузнецке пожилой женщине выплатят почти млн рублей за погибшего внука

Главная Происшествия
Москва
07:49 27 Декабря 2016
погиб, молодой, человек, нападение, суд, пенсионеры, компенсация
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новокузнецке Орджоникидзевский районный суд удовлетворил требования прокурора, в пользу пожилой женщины был взыскан почти млн рублей в качестве компенсации морального вреда и расходов на погребение погибшего внука. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Ведомство уточняет, что 21-летний молодой человек умер после того, как на него напал 18-летний грабитель. Он избил его, забрал кредитную карту и заставил сказать пин-код. После снял с карты в банкомате 9,5 тысяч рублей. Молодой человек от полученных травм скончался.

За разбой с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, суд приговорил 18-летнего нападавшего к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, уточняет РИА «Новости».

«Прокурор Орджоникидзевского района Новокузнецка обратился в суд в интересах бабушки погибшего. После смерти родителей она воспитывала внука с 10 лет, испытала моральные и нравственные страдания, утратила единственного близкого человека. Самостоятельно обратиться в суд она не смогла из-за возраста и состояния здоровья», — сказано в официальном сообщении.

Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал компенсацию морального вреда в размере 850 тысяч рублей, а также расходы на погребение — 86 тысяч рублей, сообщает РИА «Новости».

«Эту сумму должен выплатить осужденный за нападение. Пока он этого не сделает, его как минимум не освободят условно-досрочно», — уточнила РИА «Новости» старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.

Фото © Fotolia/ Sebastian Duda 

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