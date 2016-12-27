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Обнаружен черный ящик разбившегося Ту-154

Главная Происшествия
Москва
08:29 27 Декабря 2016
море, крушение, самолет, погибшие, черный
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Найден черный ящик разбившегося самолета Ту-154 над Черным морем. Об этом сообщает агентство ТАСС во вторник, 27 декабря, ссылаясь на неназванный источник в силовых структурах.

В ближайшее время его извлекут из воды.

«Еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета. Они пока не найдены», — сообщил источник.

26 декабря главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев заявил, что уверен, — бортовые самописцы, расположенные в киле лайнера, должны были уцелеть. «При обнаружении самолета на дне моря обязательно будут подняты накопители информации (...). Я уверен, что именно киль меньше всего пострадал, потому что касание было нижней частью и фюзеляжем», — сказал он.

Некоторое время назад стало известно, что очевидец авиакатастрофы заявил о том, что самолет сразу после взлета из аэропорта Адлера вместо набора высоты стал быстро снижаться к поверхности моря с неестественно задранным носом. Через мгновение Ту-154, заявил случайный свидетель, задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, после чего упал в воду и быстро затонул.

Некоторое время назад источник в силовых структурах, сообщал ТАСС, сообщал о разрушении хвостовой части самолета Ту-154, которая была извлечена из воды. Это указывало на попытку экипажа посадить самолет на воду.

Ту-154Б-2 минобороны России разбился утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи. В городе он приземлялся для дозаправки. Самолет направлялся в сирийский город Латакия.

Погибли все находящиеся на борту 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира — ансамбль имени Александрова во главе с художественным руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов, представитель благотворительной организации, военнослужащие и чиновники.

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