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Сибирское агентство новостей
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В Барнауле у торгового центра упала крыша

Главная Происшествия
Москва
10:16 27 Декабря 2016
обрушение, центр, торговый, алтай
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В торговом центре в Барнауле следственный комитет региона проводит доследственную проверку после обрушения крыши. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ведомства.

Там отметили, что ЧП произошло в понедельник, 26 декабря, в торговом центре «Галактика» в помещении магазина «Ашан».

«Произошло обрушение части потолочных конструкций. Граждане были эвакуированы, никто из посетителей не пострадал», — сказано в официальном сообщении ведомства.

Представители следствия будут устанавливать причины обрушения, им также нужно будет дать правовую оценку действиям тех, кто, возможно допустил нарушения правил безопасности при проведении строительных работ.

Торговый центр в Барнауле открылся около месяца назад.

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