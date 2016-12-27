В Барнауле у торгового центра упала крыша

В торговом центре в Барнауле следственный комитет региона проводит доследственную проверку после обрушения крыши. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ведомства.

Там отметили, что ЧП произошло в понедельник, 26 декабря, в торговом центре «Галактика» в помещении магазина «Ашан».

«Произошло обрушение части потолочных конструкций. Граждане были эвакуированы, никто из посетителей не пострадал», — сказано в официальном сообщении ведомства.

Представители следствия будут устанавливать причины обрушения, им также нужно будет дать правовую оценку действиям тех, кто, возможно допустил нарушения правил безопасности при проведении строительных работ.

Торговый центр в Барнауле открылся около месяца назад.