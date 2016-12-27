В Азербайджане после взрыва на газопроводе вспыхнул сильный пожар

О взрыве на газопроводе в азербайджанском Баку и пожаре сообщает РИА «Новости» во вторник, 27 декабря, со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.

В МЧС сообщили, что примерно в 10.00 (или в 9.00 по Москве) «в Гарадагском районе города Баку произошел взрыв, вспыхнул сильный пожар. Пожар произошел на газопроводе, проходящем по территории поселка Сангачал, принадлежащем производственному объединению «Азеригаз», на 43-м километре дороги Баку — Алят. На место события привлечены большое количество техники и пожарные расчеты».

Корреспонденту РИА «Новости» по телефону сообщили, что очевидцы события заявили, — взрыв был слышен в нескольких километрах, где расположены населенные пункты.

Фото © МЧС Азерюайджана