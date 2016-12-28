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В Иркутске 11 отравившихся «Боярышником» до сих пор находятся в больнице

Главная Происшествия
Москва
06:57 28 Декабря 2016
алкоголь, следствие, больница, пострадавшие, иркутск, уголовное, дело
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Состояние шести пациентов врачи оценивают как средне тяжелое. Об этом информационному агентству ТАСС сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.

«В стационарах сейчас находятся 11 человек: один из них в крайне тяжелом состоянии, четверо — в тяжелом, еще шесть человек — средней степени тяжести», — уточнили в пресс- службе.

Администрация региона уточнила число пострадавших и погибших от отравления метиловым спиртом, который был обнаружен в составе «Боярышника». «По данным судебно-медицинской экспертизы, из 77 умерших от отравления алкоголем в период с 17 декабря 74 человека скончались именно от метилового спирта, еще трое — от длительного употребления других алкогольных напитков, в составе которых был этиловый спирт», — уточнили в пресс-службе.

В регионе по-прежнему действует режим ЧС из-за массового отравления суррогатом, запрещена продажа непищевых спиртосодержащих продуктов. В рамках уголовного дела задержаны 22 человека. Семеро из них арестованы, 10 находятся под домашним арестом.

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