28 декабря
Россия
60.86
 
€ 63.57
18+
Сибирское агентство новостей
федеральные новости
...

Обнаружены еще несколько погибших в авиакатастрофе над Черным морем

Главная Происшествия
Москва
08:12 28 Декабря 2016
тела, погибшие, спасатели, операция, самолет, поиски
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

На месте авиакатастрофы Ту-154 в районе Сочи обнаружили несколько фрагментов тел погибших. Такие данные в среду, 28 декабря, агентству «Интерфакс» рассказал источник в оперативном штабе на месте чрезвычайной ситуации.

«Продолжается подъем останков на поверхность. Обнаружены фрагменты нескольких погибших, четырех-пяти человек», — пояснил собеседник агентства.

Также на месте авиакатастрофы были найдены обнаружены несколько крупных обломков разбившегося Ту-154. «Проводится операция по их подъему», — уточнил источник в оперативном штабе МЧС. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook

Происшествия

Новости Москвы: В одном из домов Москве взорвали банкомат и украли деньги

В одном из домов Москве взорвали банкомат и украли деньги

28.12.2016
Россия

ЧП произошло в жилом доме на северо-западе столицы

Новости Москвы: В Иркутске 11 отравившихся «Боярышником» до сих пор находятся в больнице

В Иркутске 11 отравившихся «Боярышником» до сих пор находятся в больнице

28.12.2016
Россия

Пятеро до сих пор находятся в реанимации

Новости Москвы: В Азербайджане после взрыва на газопроводе вспыхнул сильный пожар

В Азербайджане после взрыва на газопроводе вспыхнул сильный пожар

27.12.2016
Россия

Взрыв и сильный пожар произошли в Баку

Новости Москвы: В Барнауле у торгового центра упала крыша

В Барнауле у торгового центра упала крыша

27.12.2016
Россия

В алтайском следкоме начали доследственную проверку произошедшего

Новости Москвы: Обнаружен черный ящик разбившегося Ту-154

Обнаружен черный ящик разбившегося Ту-154

27.12.2016
Россия

СМИ сообщают об обнаружении бортовых самописцев Ту-154 минобороны

Новости Москвы: В Новокузнецке пожилой женщине выплатят почти млн рублей за погибшего внука

В Новокузнецке пожилой женщине выплатят почти млн рублей за погибшего внука

27.12.2016
Россия

21-летний молодой человек погиб в результате разбойного нападения

Новости Москвы: На Ярославском вокзале в Москве эвакуируют пассажиров после сообщения об угрозе взрыва

На Ярославском вокзале в Москве эвакуируют пассажиров после сообщения об угрозе взрыва

26.12.2016
Россия

Эвакуацию проводят сотрудники полиции

Новости Москвы: В Череповце запряженный в сани конь повредил восемь автомобилей

В Череповце запряженный в сани конь повредил восемь автомобилей

26.12.2016
Россия

Конь сбежал с городского ипподрома

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.