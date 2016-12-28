Обнаружены еще несколько погибших в авиакатастрофе над Черным морем

На месте авиакатастрофы Ту-154 в районе Сочи обнаружили несколько фрагментов тел погибших. Такие данные в среду, 28 декабря, агентству «Интерфакс» рассказал источник в оперативном штабе на месте чрезвычайной ситуации.

«Продолжается подъем останков на поверхность. Обнаружены фрагменты нескольких погибших, четырех-пяти человек», — пояснил собеседник агентства.

Также на месте авиакатастрофы были найдены обнаружены несколько крупных обломков разбившегося Ту-154. «Проводится операция по их подъему», — уточнил источник в оперативном штабе МЧС.