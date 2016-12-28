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В одном из домов Москвы взорвали банкомат и украли деньги

Главная Происшествия
Москва
08:32 28 Декабря 2016
банк, деньги, грабеж, столица, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Москве неизвестный взорвал банкомат в одном из жилых домов на северо-западе города. После взрыва он украли из банкомата деньги и скрылся, сообщает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на неназванный источник в правоохранительных органах.

«ЧП произошло в семиэтажном жилом доме, располагающемся по адресу Волоколамское шоссе, 3. Первый этаж дома занимает сеть магазинов и банк. Около четырех утра 28 декабря неизвестный взорвал банкомат и похитил из него деньги, визуально также разрушены двери банка», — уточнил источник информационного агентства.

В министерстве внутренних дел сообщили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранители устанавливают точную сумму ущерба. Также в ведомстве решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Некоторое время назад сообщалось, что в Санкт-Петербурге приезжие украли банкомат, но не смогли вскрыть его.

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