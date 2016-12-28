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В Пакистане от отравления самогоном погибли 44 человека

Главная Происшествия
Москва
10:44 28 Декабря 2016
пакистан, отравление, алкоголь, погибшие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Пакистане в результате отравления самогоном побили 44 человека, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Dunya news.

Некоторое время назад пакистанские СМИ сообщали о 30 погибших и десятках пострадавших.

ЧП было зафиксировано в округе Тоба-Тек-Сингх, в провинции Пенджаб. Большинство погибших проживали в христианском поселении, они праздновали Рождество. Телеканал сообщает, что число пострадавших составляет около 100 человек.

Власти провинции создали рабочую группу по расследованию произошедшего. В Пакистане действуют жесткие правила по продаже алкоголя. Чтобы приобрести алкогольные напитки, потенциальные покупатели должны быть только представителями неисламских общин с определенной квотой.

Уточняется, что информация о причинах трагедии поступает противоречивая. Издание Dawn сообщает, что вызвавший отравление алкоголь был продан легально, но телеканал сообщает, что два месяца назад эта партия была конфискована местной полицией, а после ее возвратили на черный рынок злоумышленниками.

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