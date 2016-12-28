Спасатели обнаружили и подняли на поверхность фрагменты фюзеляжа и вещи пассажиров Ту-154

Спасатели нашли и подняли наверх фрагменты фюзеляжа и вещи пассажиров разбившегося под Сочи Ту-154, информацию об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в среду, 28 декабря.

Водолазы спасательного ведомства в течение суток больше 30 раз погружались в воды Черного моря для поиска и подъема обломков потерпевшего крушение у берегов Сочи самолета ТУ-154, сообщает пресс-служба МЧС.

Сейчас в поисковой операции в акватории Черного моря участвуют больше 3,6 тысячи человек. На территории, где разбился самолет, находятся 45 морских судов, а также катеров Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. На всех судах дежурят водолазы-спасатели, а также оборудование, необходимое для проведения подводных поисковых работ.