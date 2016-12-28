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Спасатели подняли второй черный ящик Ту-154

Главная Происшествия
Москва
13:05 28 Декабря 2016
операция, крушение, самолет, спасатели, погибшие, поиски
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На поверхность из Черного моря спасатели подняли второй бортовой самописец самолета Ту-154, который разбился в районе Сочи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя министерства обороны России.

Анализ данных с первого регистратора, который был обнаружен накануне и также поднят на поверхность, сузил круг версий причин катастрофы, заявили в военном ведомстве. Однако делать выводы пока рано, необходимо собрать всю информацию, сообщили в минобороны.

Некоторое время назад источник, знакомый с ситуацией, уточнил РИА «Новости», что комиссия по расследованию трагедии изучает все возможные причины крушения — от некачественного ремонта самолета на заводе до поломки закрылок.

Четвертый день продолжаются поисково-спасательные работы на месте крушения самолета минобороны Ту-154. Как сообщили в военном ведомстве, найдены и подняты на поверхность 15 тел жертв катастрофы. В поисках задействованы десятки морских судов, вертолеты и беспилотники, глубоководные аппараты.

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