Спасатели подняли второй черный ящик Ту-154

На поверхность из Черного моря спасатели подняли второй бортовой самописец самолета Ту-154, который разбился в районе Сочи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя министерства обороны России.

Анализ данных с первого регистратора, который был обнаружен накануне и также поднят на поверхность, сузил круг версий причин катастрофы, заявили в военном ведомстве. Однако делать выводы пока рано, необходимо собрать всю информацию, сообщили в минобороны.

Некоторое время назад источник, знакомый с ситуацией, уточнил РИА «Новости», что комиссия по расследованию трагедии изучает все возможные причины крушения — от некачественного ремонта самолета на заводе до поломки закрылок.

Четвертый день продолжаются поисково-спасательные работы на месте крушения самолета минобороны Ту-154. Как сообщили в военном ведомстве, найдены и подняты на поверхность 15 тел жертв катастрофы. В поисках задействованы десятки морских судов, вертолеты и беспилотники, глубоководные аппараты.