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В Якутск вернулся пассажирский Ан-24 из-за сигнала об отказе двигателя

Главная Происшествия
Москва
04:58 30 Декабря 2016
самолет, авиакомпания, якутия, возвращение, опасность, экипаж, пассажиры
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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У воздушного судна Ан-24 после вылета из Якутска в Усть-Неру сработал сигнал, предупреждающий об отказе одного из двигателей. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на в пресс-службу авиакомпании «Якутия». Как уточнили представители авиакомпании, борт благополучно вернулся в аэропорт вылета.

«После взлета сработал датчик отказа правого двигателя, поэтому командиром экипажа было принято решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка была произведена почти через час после взлета, никто не пострадал», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что на борту судна было 19 пассажиров и четыре члена экипажа.

Резервный самолет должен вылететь в пять утра по Москве или в 11.00 поместному времени.

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