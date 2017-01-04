В Калининграде пассажиры покидали выкатившийся за пределы ВПП самолет по надувным трапам

Пассажирский самолет компании «Аэрофлот» совершил нештатную посадку в калининградском аэропорту «Храброво». Об этом информационному агентству «Интерфакс» сообщил источник в экстренных службах региона. После посадки пассажиры покидали лайнер по надувным аварийным трапам.

«Во время посадки Airbus в 22:54 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, и у него подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры покидали самолет по надувным аварийным трапам», — сказал источник агентства.

На борту находились 167 пассажиров и членов экипажа. Самолет вылетел из московского аэропорта Шереметьево.

Сейчас дежурные службы занимаются вопросом освобождения полосы от воздушного судна. Спецслужбы уже начали расследовать авиационное происшествие.

Представители в экстренных службах заявили, что полеты в «Храброво» возобновили по плану в шесть утра местного времени. В ночное время полеты в Калининграде не выполняются уже несколько месяцев из-за ремонта взлетно-посадночной полосы, уточняет «Интерфакс».

Некоторое время назад появилась информация, что следователи в Калининграде начали доследственную проверку из-за произошедшего с пассажирским самолетом, выехавшего за пределы взлетно-посадочной полосы.

«Калининградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного СУ СКР проводится доследственная проверка по факту выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калининграда», — сообщили агентству в СКР в среду, 4 января.

В Следственном комитете уточнили, что пассажирский самолет, выполняя рейс по маршруту Москва-Калининград, при посадке в аэропорту, выкатился за пределы взлетной полосы. «На борту самолета находилось семь членов экипажа и 167 пассажира. На данный момент за медицинской помощью обратилось трое человек, воздушное судно получило повреждение шасси», — уточнили в ведомстве.

«В настоящее время организовано производство осмотра места происшествия, опрос очевидцев происшествия, проведение иных неотложных проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали «Интерфаксу» в СКР.