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В Красноярске четыре человека скончались от отравления алкоголем

Главная Происшествия
Москва
08:51 6 Января 2017
общество, происшествия, алкоголь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске четверо человек скончались после отравления спиртным, об это сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Тела погибших были обнаружены вечером, 5 января. Выяснилось, что в течение дня они употребляли спиртное, в том числе, алкогольный коктейль «Тайм-аут».

Тела 32-летнего мужчины,его сестер 23 и 22 лет и 38-летней женщины были найдены в общежитии около 23:00 по местному времени.

В связи с гибелью людей Следственный комитет возбудил дело по ч.3 ст.238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

В декабре в Иркутстке произошло массовое отравление метиловым спиртом, который содержался в концентрате для ванн «Боярышник». В результате случившегося погибли 77 человек, употреблявших концентрат. В Иркутской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

Роспотребнадзор по требованию правительства с 26 декабря на месяц запретил продажу непищевых жидкостей с содержанием спирта более 25%. Запрет не касается парфюмерии, лекарств и стеклоомывающей жидкости.

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