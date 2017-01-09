9 января
Россия
60.66
 
€ 63.81
18+
Сибирское агентство новостей
федеральные новости
...

В Иркутской области ищут выехавших на лед Братского водохранилища четверых мужчин

Главная Происшествия
Москва
10:04 9 Января 2017
лед, гибель, мужчины, иркутск, область
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Спасатели и полицейские ищут четверых мужчин в Братском районе Иркутской области. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД региона, предположительно, люди погибли, провалившись на тракторе под лед.

«Четверо рабочих леспромхоза из поселка Карахун отправились 6 января на тракторе в соседний населенный пункт по льду. Они перестали выходить на связь. Следы трактора ведут к одному из заливов Братского водохранилища. В этом месте большая глубина — порядка 50 метров. Для поисков спасатели будут использовать глубоководную камеру, так как водолазы не могут работать на такой глубине»,  — рассказали информационному агентству в пресс-службе ГУМЧС по Иркутской области.

Расследованием происшествия занимаются сотрудники МЧС и полиции. Факт гибели людей пока официально не подтвержден.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook

Происшествия

Новости Москвы: В Красноярске четыре человека скончались от отравления алкоголем

В Красноярске четыре человека скончались от отравления алкоголем

06.01.2017
Россия

Тела погибших были обнаружены вечером, 5 января

Новости Москвы: В Калининграде пассажиры покидали выкатившийся за пределы ВПП самолет по надувным трапам

В Калининграде пассажиры покидали выкатившийся за пределы ВПП самолет по надувным трапам

04.01.2017
Россия

ЧП произошло в аэропорту «Храброво»

Новости Москвы: В Якутск вернулся пассажирский Ан-24 из-за сигнала об отказе двигателя

В Якутск вернулся пассажирский Ан-24 из-за сигнала об отказе двигателя

30.12.2016
Россия

Самолет совершал рейс по маршруту Якутск—Усть-Неру

Новости Москвы: Спасатели подняли второй черный ящик Ту-154

Спасатели подняли второй черный ящик Ту-154

28.12.2016
Россия

Об этом сообщает представитель министерства обороны

Новости Москвы: Спасатели обнаружили и подняли на поверхность фрагменты фюзеляжа и вещи пассажиров Ту-154

Спасатели обнаружили и подняли на поверхность фрагменты фюзеляжа и вещи пассажиров Ту-154

28.12.2016
Россия

Водолазы МЧС за сутки больше тридцати раз погружались в воды Черного моря для поиска и подъема обломков разбившегося самолета

Новости Москвы: В Пакистане от отравления самогоном погибли 44 человека

В Пакистане от отравления самогоном погибли 44 человека

28.12.2016
Россия

Некоторое время назад сообщалось о 30 погибших

Новости Москвы: В одном из домов Москвы взорвали банкомат и украли деньги

В одном из домов Москвы взорвали банкомат и украли деньги

28.12.2016
Россия

ЧП произошло в жилом доме на северо-западе столицы

Новости Москвы: Обнаружены еще несколько погибших в авиакатастрофе над Черным морем

Обнаружены еще несколько погибших в авиакатастрофе над Черным морем

28.12.2016
Россия

Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в оперативном штабе на месте ЧС

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.