В Иркутской области ищут выехавших на лед Братского водохранилища четверых мужчин

Спасатели и полицейские ищут четверых мужчин в Братском районе Иркутской области. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД региона, предположительно, люди погибли, провалившись на тракторе под лед.

«Четверо рабочих леспромхоза из поселка Карахун отправились 6 января на тракторе в соседний населенный пункт по льду. Они перестали выходить на связь. Следы трактора ведут к одному из заливов Братского водохранилища. В этом месте большая глубина — порядка 50 метров. Для поисков спасатели будут использовать глубоководную камеру, так как водолазы не могут работать на такой глубине», — рассказали информационному агентству в пресс-службе ГУМЧС по Иркутской области.

Расследованием происшествия занимаются сотрудники МЧС и полиции. Факт гибели людей пока официально не подтвержден.