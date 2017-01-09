В Дамаске пять миллионов жителей три недели живут без питьевой воды

Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра, ее деятельность запрещена на территории России, в течение трех недель удерживает жителей Дамаска без питьевой воды, сообщил глава Сирии Башар Асад в интервью французским СМИ.

В конце прошлого года террористы взорвали водопровод в долине Барада. Этот водопровод питал Дамаск питьевой водой. У боевиков террористической организации оказалась водонасосная станция «Айн-аль-Фиджи».

«Сейчас террористы захватили главный источник питьевой воды, питающий Дамаск, тем самым ограничив 5 миллионов жителей от воды на протяжении трех недель. Задача сирийской армии — освобождение этих территорий (где находится источник воды), чтобы не дать террористам, используя воду, задушить столицу», — приводит слова сирийского главы национальное агентство SANA.

По словам Асада, действия правительственных войск в долине Барада не являются нарушением соглашения о прекращении огня, договоренности не распространяются на террористические группировки «Джебхат ан-Нусра», а также на группировку «Исламское государство» обе экстремистские организации являются запрещенными на территории Российской Федерации.