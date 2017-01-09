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Сибирское агентство новостей
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В Таиланде во время наводнения погиб 21 человек

Главная Происшествия
Москва
12:59 9 Января 2017
таиланд, дождь, наводнение, погибшие
Автор: Sibnovosti.ru
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Дожди в Таиланде серьезно подтопили 330 тысяч домохозяйств. В них проживали почти 960 тысяч человек, сообщает РИА «Новости».

На юге Таиланда во время наводнений, вызванных проливными дождями, погиб 21 человек, уточнили в департаменте по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как рассказал руководитель ведомства Чатчая Промлерта, вода размыла около 200 дорог и уничтожила почти 60 мостов. О пострадавших иностранных гражданах не сообщается.

В части регионов страны за последние сутки ситуация стала лучше. В провинции Накхонситхаммарат в понедельник, 9 января, возобновил деятельность аэропорт, закрытый из-за подтопления взлетно-посадочной полосы в четверг, 5 января. Начал работать аэропорт на острове Самуи. Некоторое время назад не могли вовремя вылететь сотни туристов, включая россиян.

Также известный среди туристов архипелаг Пхи-Пхи в провинции Краби временно закрыт для посещения в связи с неблагоприятными погодными условиями. Решение приняли главы национального парка, на территории которого находится эти экзотические острова.

Синоптики сообщают, что дожди в южно части страны будут идти еще несколько дней. Также в Андаманском море и Сиамском заливе наблюдаются высокие волны. Метеорологи заявили об опасности новых наводнений, в том числе в популярных среди туристов провинциях Краби и Пхукет.

Дождливая погода, нетипичная для Таиланда в это время года, установилась на юге королевства с начала января. Кратковременные дожди наблюдаются и в столице королевства Бангкоке.

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