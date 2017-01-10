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В Аргентине вандалы повредили статую футболиста Месси

Главная Происшествия
Москва
04:54 10 Января 2017
месси, футбол, аргентина, вандализм
Автор: Sibnovosti.ru
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Статую известного аргентинского футболиста открыли в конце июня прошлого года сразу после того, как Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной страны. Вандалы отрезали верхнюю половину статуи Месси, сообщают в понедельник, 9 января, в администрации столицы страны.

Местные власти считают, что статуя «стала жертвой акта вандализма». Из-за действий неизвестныйх на постаменте остались только ноги спортсмена и футбольный мяч, сообщает агентство ТАСС.

«Правительство Буэнос-Айреса уже работает над восстановлением (скульптуры)», — сказано в заявлении Управления гражданской культуры и государственной службы столицы страны.

Статую Лионеля Месси открыли в фешенебельном районе Пуэрто-Мадеро в конце июня прошлого года. Изображение футболиста установили после того, как аргентинцы дважды проиграли сборной Чили в серии пенальти в финальном матче Кубка Америки. Тогда Месси не смог реализовать послематчевый штрафной удар. После он заявил, что завершает карьеру в сборной. Через 1,5 месяца лидер национальной сборной принял решение снова выступать за национальную команду.

Фото из instagram.com/leomessi

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