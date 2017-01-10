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В Амурской области изъяли из продажи более 430 литров спиртосодержащих лосьонов и настоек

Главная Происшествия
Москва
07:16 10 Января 2017
отравление, алкоголь, иркутск, амурская, область
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В официальном сообщении, которое приводит агентство ТАСС, сказано, что «за период с 26.12.2016 по 09.01.2017 проверено 654 объекта торговли, на 54 объектах выявлены нарушения: арестовано 4008 штук (436,92 литров) продукции, запрещенной к реализации».

Как уточняет агентство, основную часть изъятой продукции — лосьон с экстрактом боярышника, лосьон «Огуречный» — произвели в Казахстане. Проверяют продукцию в магазинах, киосках и ларьках. Сообщается, что запрет не действует в отношении лекарственных средств и средств для мытья стекол.

Некоторое время назад сообщалось о массовом отравлении концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске. Тогда погибли 78 человек, 123 пострадали. Большинство отравившихся жили в одном микрорайоне — Ново-Ленино, где и покупали опасный продукт. Идет расследование уголовного дела, задержаны более 20 человек.

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