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Сибирское агентство новостей
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В Новосибирске обвиняемого в убийстве 17 женщин признали вменяемым

Главная Происшествия
Москва
08:59 10 Января 2017
убийство, новосибирск, мужчина, эксперты, женщины
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Мужчина обвиняется в убийстве 17 женщин, преступления он совершал в Новосибирске в 1998–2006 годах. Он прошел экспертизу и согласно ее результатам его признали вменяемым. Об этом во вторник, 10 января, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Михаила Жукова.

Адвокат пояснил, что его подзащитного Евгения Чуплинского в конце прошлого года перевели в Новосибирск из Центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского. В центре он проходил экспертизу.

«Следователь сообщил нам, что по результатам экспертизы каких-то патологий или отклонений у моего подзащитного не выявлено. То есть в принудительных мерах медицинского характера он не нуждается», — сказал Жуков и добавил, что в отношении Чуплинского продолжаются следственные действия в рамках ранее подписанного им досудебного соглашения.

По словам адвоката, после завершения работы следователей сторона защиты планирует выработать свою позицию относительно предъявленных обвинений.

Убийства женщин, которые СМИ приписывали некоему «маньяку-сатанисту», происходили в Новосибирске с 1998 по 2006 годы. За это время были зверски убиты и расчленены 17 женщин. Глава СКР Александр Бастрыкин осенью 2007 года рассказал, что убийства «носили демонстративный характер». Следствие выяснило, что как минимум некоторые из убитых были проститутками. Расследование дела приостанавливалось, но было возобновлено.

СКР уточняет, что после многолетней кропотливой работы специалисты установили причастность 51-летнего местного жителя к убийствам девушек на территории Новосибирска с 1998 по 2006 год с последующим расчленением их тел. Ему предъявлено обвинение в совершении 17 эпизодов убийств, сообщает РИА «Новости».

Как пояснили представители следствия, мужчина пользовался интимными услугами девушек, после совершал убийство, расчленял и разбрасывал останки в разных районах Новосибирска и области.

Преступления расследовали около десяти лет. За это время следователи получили образцы для исследования более 5 тысяч мужчин, допрошены более 3 тысяч свидетелей, по полученным образцам было назначено более 300 молекулярно-генетических экспертиз.

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