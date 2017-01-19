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В Италии находящихся в отеле туристов завалила лавина

Главная Происшествия
Москва
07:03 19 Января 2017
снег, италия, туристы, лавина
Автор: Sibnovosti.ru
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Снежная лавина сошла на один из отелей горного района Гран-Сассо. В нем находились 20 постояльцев и персонал. Об это сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на телеканал RaiNews в среду, 18 января.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и карабинеры. Отсутствует связь с гостями отеля, не работают телефоны, в том числе и мобильные.

Информацию о 20 гостях отеля подтвердил глава провинции Пескара Антонио Ди Марко.

Отмечается, что в среду утром в центральных регионах Италии, в том числе в Аппенинских горах, произошло пять подземных толчков, их ощущали в Риме и других городах страны.

Фото © Flickr/ Joao Maximo

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