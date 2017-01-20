Среди пострадавших в Мельбурне нет российских граждан

По предварительным данным, россияне во время инцидента в Мельбурне не пострадали. Об этом РИА «Новости» сообщили в российском посольстве в австралийской столицы Канберре.

«Сразу после произошедшего посольство незамедлительно связалось с полицией. По предварительным данным, пострадавших среди россиян нет. Полиция в настоящее время проводит расследование произошедшего», — уточнили в российской дипмиссии.

Некоторое время назад появилась информация, что в пятницу, 20 января, легковая машина въехал в толпу пешеходов в центре Мельбурна. Три человека погибли, еще 20 пострадали, среди пострадавших — ребенок, уточняет информационное агентство.

По данным исполняющего обязанности главы полиции штата Виктория Стюарта Бэйтсона, произошедшее не имеет террористической подоплеки. Правоохранители заявили, что водитель арестован и дальнейшей угрозы для общественной безопасности уже нет.

В эти дни в Мельбурне проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису. Из-за этого в город приехали тысячи иностранцев.



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