Пропавшего в Краснодарском крае 10-летнего мальчика ищут 80 спасателей

В Белореченском районе Краснодарского края почти 80 спасателей направили на поиски 10-летнего мальчика, который накануне пропал без вести. О этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«На территории Краснодарского края в МО Белореченский район проводятся поисково-спасательные работы. Всего для проведения поисково-спасательных работ привлечены 76 человек и 14 единиц техники», - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в поисках также принимают участие волонтеры и родственники пропавшего.

Напомним, несколько дней назад ребенок ушел из дома в поселке Молодежный. Он должен был вернуться в 14:00, однако больше ученик на связь не выходил. Отмечается, что по данному факту было заведено уголовное дело. Поиски мальчика продолжаются.