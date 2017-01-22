22 января
Россия
59.67
 
€ 63.73
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Пропавшего в Краснодарском крае 10-летнего мальчика ищут 80 спасателей

Главная Происшествия
Россия
10:50 22 Января 2017
происшествия, пропавшие, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Белореченском районе Краснодарского края почти 80 спасателей направили на поиски 10-летнего мальчика, который накануне пропал без вести. О этом сообщили в ГУ МЧС по региону. 

«На территории Краснодарского края в МО Белореченский район проводятся поисково-спасательные работы. Всего для проведения поисково-спасательных работ привлечены 76 человек и 14 единиц техники», - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в поисках также принимают участие волонтеры и родственники пропавшего. 

Напомним, несколько дней назад ребенок ушел из дома в поселке Молодежный. Он должен был вернуться в 14:00, однако больше ученик на связь не выходил. Отмечается, что по данному факту было заведено уголовное дело. Поиски мальчика продолжаются. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте

Происшествия

Новости Москвы: Среди пострадавших в Мельбурне нет российских граждан

Среди пострадавших в Мельбурне нет российских граждан

20.01.2017
Россия

Автомобиль въехал в толпу пешеходов в центре австралийского Мельбурна

Новости Москвы: В Бердске рухнула крыша конного манежа, погибли двое

В Бердске рухнула крыша конного манежа, погибли двое

20.01.2017
Россия

На рухнувшей крыше было около 480 тонн снега

Новости Москвы: В Бразилии погибла исполнившая хит «Ламбада» певица

В Бразилии погибла исполнившая хит «Ламбада» певица

20.01.2017
Россия

Лоалва Браз стала известной в конце 1980-х годов

Новости Москвы: В итальянском отеле под лавиной погибли 30 человек

В итальянском отеле под лавиной погибли 30 человек

19.01.2017
Россия

Трагедия произошла в гостинице «Риджопиано» в провинции Пескара

Новости Москвы: В Италии находящихся в отеле туристов завалила лавина

В Италии находящихся в отеле туристов завалила лавина

19.01.2017
Россия

Сотрудники экстренных служб пытаются установить связь с людьми, находящимися в здании отеля

Новости Москвы: На Чукотке правительственный вертолет не смог вылететь к застрявшим во льдах судам

На Чукотке правительственный вертолет не смог вылететь к застрявшим во льдах судам

18.01.2017
Россия

Два сухогруза и два ледокола стоят во льдах Чукотки

Новости Москвы: При падении Boeing под Бишкеком погибли 38 человек

При падении Boeing под Бишкеком погибли 38 человек

17.01.2017
Россия

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего, предположительно члена экипажа

Новости Москвы: Сотрудник британского отделения Amazon передал «привет от Адольфа» еврейке и был уволен

Сотрудник британского отделения Amazon передал «привет от Адольфа» еврейке и был уволен

17.01.2017
Россия

Работник американской компании интернет-торговли Amazon положил в одну из посылок записку с антисемитским содержанием

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.