В Новокузнецке спасатели экстренно эвакуировали 75 человек из детского сада

В Новокузнецке Кемеровской области во вторник, 24 января, в экстренном порядке эвакуировали 75 человек из детского сада. Спасатели выводили людей из здания дошкольного учреждения из-за пожара на первом этаже, дети не пострадали, рассказал РИА «Новости» источник в экстренных службах региона.

«После возгорания в кабинете на первом этаже двухэтажного здания детского сада №177 на улице Челюскина из здания выведены 75 человек, в том числе 40 детей», — рассказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что возгорание уже ликвидировано на площади трех квадратных метров. Во время возгорания никто не пострадал. Сейчас в здании проветривают помещения.