25 января
Россия
59.22
 
€ 63.62
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

В Новокузнецке спасатели экстренно эвакуировали 75 человек из детского сада

Главная Происшествия
Москва
12:53 24 Января 2017
спасатели, пожар, детсад
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Новокузнецке Кемеровской области во вторник, 24 января, в экстренном порядке эвакуировали 75 человек из детского сада. Спасатели выводили людей из здания дошкольного учреждения из-за пожара на первом этаже, дети не пострадали, рассказал РИА «Новости» источник в экстренных службах региона.

«После возгорания в кабинете на первом этаже двухэтажного здания детского сада №177 на улице Челюскина из здания выведены 75 человек, в том числе 40 детей», — рассказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что возгорание уже ликвидировано на площади трех квадратных метров. Во время возгорания никто не пострадал. Сейчас в здании проветривают помещения.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий

Происшествия

Новости Москвы: В Красноярске выяснили, кто был за рулем машины, не пропускавшей скорую

В Красноярске выяснили, кто был за рулем машины, не пропускавшей скорую

24.01.2017
Россия

Правоохранители установили личность водителя автомобиля

Новости Москвы: В Хабаровском крае следственный комитет проверит данные о гибели от морозов 49 человек

В Хабаровском крае следственный комитет проверит данные о гибели от морозов 49 человек

23.01.2017
Россия

Ранее сообщалось, что за последние два месяца в регионе от морозов погибли люди

Новости Москвы: В Приморье обнаружен склад с крупной партией «Боярышника»

В Приморье обнаружен склад с крупной партией «Боярышника»

23.01.2017
Россия

В складском помещении хранилось 3,5 тысячи коробок

Новости России: Пропавшего в Краснодарском крае 10-летнего мальчика ищут 80 спасателей

Пропавшего в Краснодарском крае 10-летнего мальчика ищут 80 спасателей

22.01.2017
Россия

По факту безвестного исчезновения ребенка заведено уголовное дело

Новости Москвы: Среди пострадавших в Мельбурне нет российских граждан

Среди пострадавших в Мельбурне нет российских граждан

20.01.2017
Россия

Автомобиль въехал в толпу пешеходов в центре австралийского Мельбурна

Новости Москвы: В Бердске рухнула крыша конного манежа, погибли двое

В Бердске рухнула крыша конного манежа, погибли двое

20.01.2017
Россия

На рухнувшей крыше было около 480 тонн снега

Новости Москвы: В Бразилии погибла исполнившая хит «Ламбада» певица

В Бразилии погибла исполнившая хит «Ламбада» певица

20.01.2017
Россия

Лоалва Браз стала известной в конце 1980-х годов

Новости Москвы: В итальянском отеле под лавиной погибли 30 человек

В итальянском отеле под лавиной погибли 30 человек

19.01.2017
Россия

Трагедия произошла в гостинице «Риджопиано» в провинции Пескара

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.