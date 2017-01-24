В Красноярске выяснили, кто был за рулем машины, не пропускавшей скорую

Полиция выяснила, что за рулем легковой машины, которая отказывался пропускать машину скорой помощи в одном из дворов Красноярска, была женщина-таксист. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Красноярскому краю.

«Установлена личность водителя. Им оказалась женщина 1962 года рождения, работающая в такси. Она, а также водитель скорой опрошены», — уточнили в ведомстве.

В ночь на понедельник, 23 января, во дворе жилого дома по улице Гастелло в Красноярске водитель легковой машины пропустил скорую помощь только после угрозы вызвать полицию. Сейчас Госавтоинспекция и ГСУ СК России проводят проверку происшествия, находившейся за рулем легкового автомобиля женщине грозит административное наказание.

Некоторое время назад СМИ сообщали об инциденте со скорой помощью в Петропавловске-Камчатском. 10 января водитель иномарки не пропустила на экстренный вызов машину скорой помощи. Она и ее спутник перегородили проезд в одном из дворов на улице Циолковского почти на 10 минут. 21-летний пациент, к которому ехали врачи на скорой, скончался. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».