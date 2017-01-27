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В бухте Золотой Рог во Владивостоке произошел крупный разлив нефтепродуктов

Главная Происшествия
Москва
04:30 27 Января 2017
владивосток, нефть, море, спасатели
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В акватории морского порта Владивостока произошел разлив нефтепродукты на площади около 200 квадратов. ЧП зафиксировали в бухте Золотой Рог. Специалисты уже собрали около 100 литров нефтеводяной смеси, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на морскую спасательную службу Росморречфлота.

Накануне, 26 января, в акватории морского порта Владивосток, в районе причала ООО ВМП «Первомайский» обнаружили пятно нефтепродуктов, предположительно, дизельное топливо.

«Ориентировочная площадь загрязнения составила около 200 квадратных метров. Источник загрязнения устанавливается… В результате операции по ликвидации загрязнения была очищена акватория площадью 800 квадратных метров, собрано около 100 литров нефтеводяной смеси», — сказано в официальном сообщении.

Ликвидировали нефтяное пятно аварийно-спасательные формирования Приморского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота»: РВК «Водолаз Сташков», аварийно-спасательное подразделение с оборудованием для локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов.

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