В бухте Золотой Рог во Владивостоке произошел крупный разлив нефтепродуктов

В акватории морского порта Владивостока произошел разлив нефтепродукты на площади около 200 квадратов. ЧП зафиксировали в бухте Золотой Рог. Специалисты уже собрали около 100 литров нефтеводяной смеси, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на морскую спасательную службу Росморречфлота.

Накануне, 26 января, в акватории морского порта Владивосток, в районе причала ООО ВМП «Первомайский» обнаружили пятно нефтепродуктов, предположительно, дизельное топливо.

«Ориентировочная площадь загрязнения составила около 200 квадратных метров. Источник загрязнения устанавливается… В результате операции по ликвидации загрязнения была очищена акватория площадью 800 квадратных метров, собрано около 100 литров нефтеводяной смеси», — сказано в официальном сообщении.

Ликвидировали нефтяное пятно аварийно-спасательные формирования Приморского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота»: РВК «Водолаз Сташков», аварийно-спасательное подразделение с оборудованием для локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов.