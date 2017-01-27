В Приморье жители Китая и России сядут в тюрьму за контрабанду женьшеня

В Приморском края житель Китая и россиянка были арестованы по делу о ввозе из России в Китай крупной партии редкого женьшеня. Стоимость партии составила более 41 млн рублей, официальное сообщение опубликовано на портале прокуратуры по региону.

«Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в сентябре прошлого года в поселке Пограничный, где расположен пункт пропуска через границу. Действуя по договоренности с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, жительница Уссурийска забрала часть партии женьшеня и приехала в Пограничный для его дальнейшей отправки в КНР», — сказано в сообщении.

Сообщается, что в поселке Пограничный краснокнижный женьшень передали второму фигуранту дела. Всю партию, которая составила 2,745 тысячи корней в автобусе, мужчина пересек российско-китайскую границу. Через некоторое время его задержали сотрудники регионального УФСБ России.

Партию редкого женьшеня оценили в 41 млн рублей. Житель Китая и гражданку России признали виновными в преступлении, оба получили по 3 года лишения свободы.

Некоторое время в Таиланде задержали жительницу России за попытку ввоза кокаина в желудке.