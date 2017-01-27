В аэропортах Москвы отменили и задержали около 20 авиарейсов

В аэропортах Москвы 15 авиарейсов задержаны и шесть отменены, сообщает сервис «Яндекс.Расписание».

Некоторое время назад в МЧС предупреждали о сильном ветре, метели и снежных заносах. Непогоду в Москве ожидают в ближайшее время. В ведомстве уточнили, что непогода сохранится до 10.00 пятницы, 27 января.

По данным Яндекс.Табло, на 8.45 в «Шереметьево» задерживаются 11 рейсов, еще два — отменены. В «Домодедово» проблемы возникли у восьми самолетов — четыре задержаны, столько же были отменены. Как обстоят дела в аэропортах «Внуково» и «Жуковский», не сообщается.

Как уточняется на портале Росгидромет, в Москве температура воздуха составляет —5°C, скорость ветра — три метра в секунду. Возможен небольшой снег.