28 января
Россия
60.32
 
€ 64.34
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

В аэропортах Москвы отменили и задержали около 20 авиарейсов

Главная Происшествия
Москва
10:17 27 Января 2017
непогода, москва, рейсы, отмена, аэропорт, самолет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В аэропортах Москвы 15 авиарейсов задержаны и шесть отменены, сообщает сервис «Яндекс.Расписание».

Некоторое время назад в МЧС предупреждали о сильном ветре, метели и снежных заносах. Непогоду в Москве ожидают в ближайшее время. В ведомстве уточнили, что непогода сохранится до 10.00 пятницы, 27 января.

По данным Яндекс.Табло, на 8.45 в «Шереметьево» задерживаются 11 рейсов, еще два — отменены. В «Домодедово» проблемы возникли у восьми самолетов — четыре задержаны, столько же были отменены. Как обстоят дела в аэропортах «Внуково» и «Жуковский», не сообщается.

Как уточняется на портале Росгидромет, в Москве температура воздуха составляет —5°C, скорость ветра — три метра в секунду. Возможен небольшой снег.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий

Происшествия

Новости Москвы: Туристка из России скончалась после отдыха на Гоа

Туристка из России скончалась после отдыха на Гоа

27.01.2017
Россия

Женщина приехала отдыхать из Ульяновской области

Новости Москвы: В Красноярске пострадавший при взрыве газа находится в крайне тяжелом состоянии

В Красноярске пострадавший при взрыве газа находится в крайне тяжелом состоянии

27.01.2017
Россия

Мужчина с ожогами тела лежит в реанимации

Новости Москвы: На Сахалине на дорогу обрушилась снежная лавина объемом 150 кубических метров

На Сахалине на дорогу обрушилась снежная лавина объемом 150 кубических метров

27.01.2017
Россия

Лавина сошла на автодорогу Холмск-Невельск

Новости Москвы: В Приморье жители Китая и России сядут в тюрьму за контрабанду женьшеня

В Приморье жители Китая и России сядут в тюрьму за контрабанду женьшеня

27.01.2017
Россия

Их приговорили к трем годам тюремного заключения

Новости Москвы: В бухте Золотой Рог во Владивостоке произошел крупный разлив нефтепродуктов

В бухте Золотой Рог во Владивостоке произошел крупный разлив нефтепродуктов

27.01.2017
Россия

Специалисты уже собрали около 100 литров нефтеводяной смеси

Новости Москвы: В Перми умирающую пассажирку автобуса приняли за пьяную

В Перми умирающую пассажирку автобуса приняли за пьяную

26.01.2017
Россия

Инцидент произошел вечером 13 января

Новости Москвы: Похититель школьницы в Оренбурге признался в убийстве ребенка

Похититель школьницы в Оренбурге признался в убийстве ребенка

26.01.2017
Россия

Двенадцатилетнюю девочку похитили днем 17 января

Новости Москвы: При сходе лавины в Италии на отель погиб 21 человек

При сходе лавины в Италии на отель погиб 21 человек

25.01.2017
Россия

Число жертв в горном районе Абруццо увеличилось

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.