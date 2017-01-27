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Туристка из России скончалась после отдыха на Гоа

Главная Происшествия
Москва
12:19 27 Января 2017
кончина, туристы, индия, россияне, штат
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Российская туристка заболела малярией в индийском штате Гоа и умерла после возвращения на родину, в Ульяновскую область. Об этом в пятницу, 27 января, агентству «Интерфакс» рассказал министр здравоохранения области Павел Дегтярь.

Он заявил, что долгое время врачи боролись за жизнь пациентки, однако не сумели ее спасти. Как уточнили в минздраве, медикам удалось победить малярию, однако ее осложнения нарушили функции нескольких органов, это привело к смерти.

«Выезжая за пределы России, необходимо обязательно изучить эпидемиологическую обстановку и при необходимости обязательно запастись необходимыми лекарствами для профилактики и провести вакцинацию», — отметил глава министерства здравоохранения Ульяновской области.

19 января в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в первом месяце этого года в России зафиксировали два завозных случая малярии. Заболевание завезли жители Ульяновской и Свердловской областей, отдыхавших на Гоа. Сообщается, что один из туристов скончался.

Малярия является тяжелым заболеванием, передающимся паразитами. Оно широко распространено в странах с тропическим и субтропическим климатом. Заражение происходит при укусах малярийных комаров, при переливании крови и в ряде других случаев.

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