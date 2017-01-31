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ЕСПЧ обязал Россию заплатить 13 тысяч евро обвиняемым в убийстве Немцова

Главная Происшествия
Москва
06:21 31 Января 2017
общество, происшествия, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 13 тысяч евро компенсации братьям Анзору и Шадиду Губашевым, обвиняемым по делу об убийстве политика Бориса Немцова, сообщил МИА «Россия сегодня» их адвокат Муса Хадисов в понедельник. 30 января

«Мы жаловались на условия содержания подсудимых: задержка с доставкой в суд, нарушение режима питания, применение наручников», — рассказал защитник.

Кроме того, российский суд рассматривал апелляции Губашевых не вовремя, что в ЕСПЧ также сочли нарушением их прав.

Братьев Губашевых, в числе прочих, обвиняют в том, что они в составе организованной группы совершили наемное убийство Немцова. Им грозят пожизненные сроки. По данным следствия, Шадид Губашев возил преступников на машине, следил за Немцовым и передал убийцам автомобиль, на котором они скрылись после убийства. Анзор Губашев, по мнению следователей, тоже вел наблюдение и перевозил участников преступной группировки, а также использовал автомобиль для совершения преступления.

Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. В 1990-х годах он был губернатором Нижегородской области, в начале 2000-х работал в правительстве России и Госдуме. Позже он стал одним из создателей и лидеров движения «Солидарность», входил в Координационный совет оппозиции.

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