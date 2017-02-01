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Reuters узнал о роли Сечина в задержании Улюкаева

Главная Происшествия
Москва
11:46 1 Февраля 2017
общество, происшествия, расследование
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин присутствовал на встрече, после которой по обвинению в получении взятки был задержан бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.

По информации агентства, на этой встрече Улюкаеву был передан чемодан с деньгами за положительную оценку Минэкономразвития сделки по покупке «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти».

Сообщается также, что встреча Улюкаева и Сечина была спланирована правоохранительными органами совместно с представителями «Роснефти».

От комментариев отказалась защита бывшего главы Минэкономразвития. В Следственном комитете на запрос агентства также не ответили.  Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил РБК: «Мы не комментируем текущие расследования. Это прерогатива правоохранительных органов, ведущих расследование».

Ранее о том, что Сечин организовал встречу с Улюкаевым, после которой бывший министр был задержан, писал «Росбалт». Но агентство подчеркивало, что, когда чиновник 14 ноября приехал в офис «Роснефти», Сечин по телефону сказал ему, что занят на совещании. Деньги Улюкаеву, якобы, передали встретившие его представители компании.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года. СКР тогда сообщил, что  министра задержали при получении взятки в $2 млн, которую тот вымогал за выдачу Минэкономразвития положительного заключения, позволившего «Роснефти» выкупить принадлежащий государству пакет акций «Башнефти».

Высокопоставленному чиновнику предъявили обвинение в «получении взятки лицом, занимающим государственную должность с вымогательством в особо крупном размере». Сам Улюкаев заявил, что стал жертвой провокации.

Сразу после задержания президент РФ Владимир Путин отправил Улюкаева в отставку с поста министра экономического развития с формулировкой «за утрату доверия». Согласно решению суда, до 15 апреля 2017 года Улюкаев будет находиться под домашним арестом.

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