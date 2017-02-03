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В центре Москвы обнаружено тело женщины со следами укусов собак

Главная Происшествия
Москва
09:47 3 Февраля 2017
общество, происшествия, следствие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В связи с гибелью покусанной собаками пожилой женщины в Москве полиция задержала сотрудника частного охранного предприятия, выпустившего собак. Об этом в пятницу, 3 февраля, рассказала представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, 2 февраля на территории одного из госучреждений на улице Казакова в Москве было обнаружено тело женщины 1937 года рождения.

«При визуальном осмотре на теле женщины обнаружены множественные рваные раны, характерные при нападении животных (собак)», — сказала собеседница.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В СКР сообщили, что организация находилась под охраной частного предприятия, сотрудники которого завели для служебных целей четырех собак. В ведомстве заверили, что следователи проверят условия содержания животных.

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