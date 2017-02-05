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В Австрии задержаны более 20 выходцев из Чечни

Главная Происшествия
Москва
05:47 5 Февраля 2017
чечня, общество, мид, вена
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Австрийская полиция задержала в Вене 22 выходца из Чечни, сообщает агентство APA. У задержанных было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. Задержания были проведены после того, как в полицию поступил сигнал от жителей, сообщивших о подозрительной группе людей в районе Флоридсдорф.

Прибывшим полицейским выходцы из Чечни сообщили, что собрались вместе для того, чтобы прогуляться и отпраздновать свадьбу.

Решение о задержании, по данным APA, было принято полицией после того, как один из чеченцев попытался спрятать пистолет в снег. Задержанных, которым от 25 до 50 лет, допрашивает полиция. На место были вызваны сотрудники спецподразделения полиции WEGA. 

Глава МВД Австрии Вольфганг Соботка заявил, что имело место «подозрение не в терроризме, а в криминальных разборках».

«Соответственно, речь идет о противостоянии группировок», — сказал глава МИД.

Позднее в посольстве РФ в Австрии сообщили ТАСС, что пока «никаких обращений со стороны австрийских властей или задержанных лиц не поступало». В российской дипмиссии, добавил пресс-секретарь посольства в Вене Булат Хайдаров, внимательно следят за развитием ситуации.

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