7 февраля
Россия
58.71
 
€ 63.16
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

В Екатеринбурге в одной из квартир были прописаны более 260 иностранцев

Главная Происшествия
Москва
09:06 7 Февраля 2017
иностранцы, екатеринбург, регистрация, суд, уголовное, дело
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В суде будут рассматривать дело екатеринбурженки, прописавшей у себя в квартире более 260 иностранцев, об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Седьмого февраля в ведомстве сообщили, что с сентября по декабрь прошлого года жительница Орджоникидзевского района Екатеринбурга поставила на учет в своей комнате площадью 15 квадратных метров 263 иностранца. Каждый платил собственнице жилплощади по 500 рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ».

«Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка №8 судебного района, в котором создан Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», — сообщили в прокуратуре региона.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook

Происшествия

Новости Москвы: В Австрии задержаны более 20 выходцев из Чечни

В Австрии задержаны более 20 выходцев из Чечни

05.02.2017
Россия

Задержанных, которым от 25 до 50 лет, допрашивает полиция

Новости Москвы: В центре Москвы обнаружено тело женщины со следами укусов собак

В центре Москвы обнаружено тело женщины со следами укусов собак

03.02.2017
Россия

Возбуждено уголовное дело

Новости Москвы: На подростка из Орехово-Зуево завели уголовное дело за танец у Вечного огня

На подростка из Орехово-Зуево завели уголовное дело за танец у Вечного огня

03.02.2017
Россия

Позднее молодой человек извинился за свой поступок

Новости Москвы: Создателя «групп смерти» в соцсети «ВКонтакте» признали вменяемым

Создателя «групп смерти» в соцсети «ВКонтакте» признали вменяемым

02.02.2017
Россия

В настоящее время Будейкин находится под арестом

Новости Москвы: Жителя Татарстана оштрафовали на 50 тысяч рублей за пост с одобрением теракта в Орландо

Жителя Татарстана оштрафовали на 50 тысяч рублей за пост с одобрением теракта в Орландо

02.02.2017
Россия

Мужчина вину в оправдании терроризма отрицает

Новости Москвы: Reuters узнал о роли Сечина в задержании Улюкаева

Reuters узнал о роли Сечина в задержании Улюкаева

01.02.2017
Россия

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года

Новости Москвы: ЕСПЧ обязал Россию заплатить 13 тысяч евро обвиняемым в убийстве Немцова

ЕСПЧ обязал Россию заплатить 13 тысяч евро обвиняемым в убийстве Немцова

31.01.2017
Россия

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 13 тысяч евро компенсации братьям Анзору и Шадиду Губашевым, обвиняемым по делу об убийстве политика Бориса Немцова, сообщил МИА «Россия сегодня» их адвокат Муса Хадисов в понедельник. 30 января «Мы жало...

Новости Москвы: Туристка из России скончалась после отдыха на Гоа

Туристка из России скончалась после отдыха на Гоа

27.01.2017
Россия

Женщина приехала отдыхать из Ульяновской области

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.