В Екатеринбурге в одной из квартир были прописаны более 260 иностранцев

В суде будут рассматривать дело екатеринбурженки, прописавшей у себя в квартире более 260 иностранцев, об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Седьмого февраля в ведомстве сообщили, что с сентября по декабрь прошлого года жительница Орджоникидзевского района Екатеринбурга поставила на учет в своей комнате площадью 15 квадратных метров 263 иностранца. Каждый платил собственнице жилплощади по 500 рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ».

«Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка №8 судебного района, в котором создан Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», — сообщили в прокуратуре региона.