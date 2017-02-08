В Приморском крае избили сотрудника СМИ

В Приморье во время нападения неизвестных серьезно пострадал сотрудник информационного агентства, дело об избиении журналиста взял под личный контроль губернатор региона Владимир Миклушевский. Об этом сообщается на портале краевой администрации.

«Никто не может воспрепятствовать профессиональной деятельности журналистов, тем более криминальными методами. Расследование этого дела я возьму под личный контроль, виновные в нападении должны понести наказание по всей строгости закона», — приводит администрация Приморского края слова губернатора.

Шеф-редактора Дальневосточной редакции агентства Regnum Алексея Иванова обнаружили около одного из домов в Дальнегорске вечером в понедельник, 6 февраля. 30-летнего журналиста с тяжелыми травмами отправили в больницу.

Полицейские занимаются расследованием обстоятельств произошедшего. Сам пострадавший связывает случившееся со своей профессиональной деятельностью.