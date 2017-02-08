В Таиланде российского туриста сбил мотоцикл

В курортном городе Паттайя погиб 25-летний российский турист. В ночь со вторника на среду на него наехал тяжелый мотоцикл, сообщает в среду интернет-версия газеты Bangkok Post, ссылаясь на местную полицию.

Уточняется, что россиянин переходил дорогу в городской черте Паттайи, вместе с ним были друзья. Издание сообщает, что его сбил тяжелый мотоцикл, ехавший на большой скорости. Молодой человек от полученных травм скончался на месте.

Мотоцикл после удара врезался в припаркованный у тротуара автомобиль. Водитель и пассажир мотоцикла были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Откуда приехали мотоциклисты, гражданами какой страны они являются, сейчас выясняет полиция. Имя погибшего туриста из России не разглашается до передачи сообщения о его гибели родным, уточнило издание.

По факту ДТП начато расследование. В посольстве России в Бангкоке РИА «Новости» сообщили, что знают о происшествии, но никакой официальной информации от таиландских властей в дипмиссию пока не поступало.

«Мы узнали о гибели нашего гражданина от его родных, которые связались с посольством по телефону. Официального сообщения таиландских властей пока нет. Мы уточняем сейчас информацию о ходе следствия», — рассказал РИА «Новости» заведующий консульским отделом посольства Владимир Соснов.