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В Новосибирске школьная уборщица хранила полкилограмма героина

Главная Происшествия
Москва
08:28 9 Февраля 2017
школа, уборка, полиция, наркотики, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении школьной уборщицы. Ее подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщает в четверг, 9 декабря, пресс-служба главного управления МВД России по региону.

«Подозреваемую задержали с поличным в Ленинском районе Новосибирска, где она готовилась забрать крупную «закладку» с наркотиком», — цитирует агентство «Интерфакс» официальное сообщение ведомства. Полицейские нашли и изъяли сверток с порошкообразным веществом, спрятанным в пакете из-под семечек. Уточняется, что пакет обнаружили закопанным в снег.

Проведенная проверка в экспертно-криминалистическом центре главного управления МВД России по Новосибирской области показали, что находившееся в пакете вещество — героин общей массой 525 граммов.

Уборщица из школы купила партию наркотиков, чтобы далее их перепродать.

Уточняется, что ранее работавшая уборщицей женщина до этого времени не привлекала внимание сотрудников полиции.

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