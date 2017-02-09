В Новосибирске школьная уборщица хранила полкилограмма героина

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении школьной уборщицы. Ее подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщает в четверг, 9 декабря, пресс-служба главного управления МВД России по региону.

«Подозреваемую задержали с поличным в Ленинском районе Новосибирска, где она готовилась забрать крупную «закладку» с наркотиком», — цитирует агентство «Интерфакс» официальное сообщение ведомства. Полицейские нашли и изъяли сверток с порошкообразным веществом, спрятанным в пакете из-под семечек. Уточняется, что пакет обнаружили закопанным в снег.

Проведенная проверка в экспертно-криминалистическом центре главного управления МВД России по Новосибирской области показали, что находившееся в пакете вещество — героин общей массой 525 граммов.

Уборщица из школы купила партию наркотиков, чтобы далее их перепродать.

Уточняется, что ранее работавшая уборщицей женщина до этого времени не привлекала внимание сотрудников полиции.