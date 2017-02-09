В США молодой хоккеист скончался после обморока во время матча

Капитан хоккейной команды старшей школы Спрингфилда из штата Пенсильвания Ник Бонд умер после того, как у него случился обморок во время матча. Информацию об этом сообщает Рhilly.com.

На хоккейном матче у 18-летнего Бонда заболела голова. Молодой спортсмен попросил своего тренера, он же его отец, разрешения уйти с площадки, после чего потерял сознание.

Юношу доставили в больницу, где хирурги провели операцию, чтобы снять внутричерепное давление у хоккеиста. На следующий день хоккеист скончался.

Медицинская экспертиза установила, что причиной смерти молодого спортсмена явились осложнения после черепно-мозговой травмы, которую он получил полученной в результате удара тупым предметом. Родители хоккеиста сообщили, что сын не рассказывал им ни о каких повреждениях.

29 ноября прошлого года 22-летний британский боксер Куба Мочик скончался после травм, полученных в первом бою в карьере.