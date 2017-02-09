Шесть тысяч человек в Крыму остались без электроэнергии

5 800 человек в Крыму остались без света из-за обрывов и обледенения проводов в непогоду, сообщают представители российского минэнерго.

«Без электроснабжения бытовые потребители в 21 населенном пункте — около 5 800 человек», — опубликовано в официальном сообщении ведомства.

По данным «Газеты.ру», аварийные отключения электричества в Крыму происходят вторые сутки. Отключали электричество с двух ночи по московскому времени 8 февраля.

Энергетики ликвидируют последствия аварий.

Сообщается, что МЧС объявляли штормовое предупреждение на полуострове на два дня — 8 и 9 февраля.