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Шесть тысяч человек в Крыму остались без электроэнергии

Главная Происшествия
Москва
11:50 9 Февраля 2017
электричество, свет, крым, местные, жители
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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5 800 человек в Крыму остались без света из-за обрывов и обледенения проводов в непогоду, сообщают представители российского минэнерго.

«Без электроснабжения бытовые потребители в 21 населенном пункте — около 5 800 человек», — опубликовано в официальном сообщении ведомства.

По данным «Газеты.ру», аварийные отключения электричества в Крыму происходят вторые сутки. Отключали электричество с двух ночи по московскому времени 8 февраля.

Энергетики ликвидируют последствия аварий.

Сообщается, что МЧС объявляли штормовое предупреждение на полуострове на два дня — 8 и 9 февраля.

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