В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов

416 китов выбросились на берег Южного острова Новой Зеландии, сообщила накануне, 9 февраля, британская газета The Guardian. По данным издания, произошедшее стало самым масштабным «массовым самоубийством» млекопитающих за последние десятилетия.

Сообщается, что сотрудники департамента охраны природы провели спасательную операцию. Но животных было так много, что на помощь пришли местные жители.

Люди несли на пляж ведра, полотенца и простыни, чтобы охлаждать и увлажнять тела китов. Несмотря на активную помощь людей, не менее трехсот животных погибли.

Около 100 китов удалось с приливом отправить в море. Отмечается, что животные не ушли на глубину и остались неподалеку от пляжа. Спасатели выразили опасения, что с отливом они снова выбросятся на берег.

Как уточнила британская The Guardian, этот случай с китами стал третьим по масштабам за всю историю Новой Зеландии. В 1918 году на берега островов Чатем выбросилась тысяча китов, а в 1985 году 450 животных погибли неподалеку от Окленда. Каждый год на новозеландское побережье выбрасывается около трехсот млекопитающих.



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