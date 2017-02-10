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В Хабаровском крае местной жительнице выписали штраф более 6 млн рублей за поджог леса

Главная Происшествия
Москва
06:31 10 Февраля 2017
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Хабаровском крае местную жительницу суд признал виновной в поджоге сухой травы. Уточняется, что из-за поджога пострадала территория лесничества, об этом сообщает в пятницу, 10 февраля, пресс-служба управления лесами регионального правительства.

Женщина признана виновной по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений с причинением крупного ущерба». Ей присудили исправительные работы на шесть месяцев с удержанием 10% от заработной платы.

«Кроме того, для погашения причиненного ущерба вынесен приговор о взыскании 6,2 млн рублей», — сказано в официальном сообщении.

Как уточняет «Интерфакс», пожар в лесничестве Амурского района произошел из-за того, что женщина, собирая папоротник весной прошлого года, подожгла сухую траву у дороги. Пламя охватило деревья, сгорели лиственницы, березы, ольха и осина в объеме более 252 кубических метров. Сгорело также 10 гектаров молодых посадок лиственниц.

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