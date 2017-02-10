В Забайкальском крае продавец отбивалась от школьников-налетчиков коробкой с яйцами

В Карымском районе Забайкалья полицейские нашли местных школьников, совершавших разбойное нападение в поселке Дарасун. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МВД региона. Так в декабре прошлого года в районный отдел МВД сообщили о троих неизвестных в масках, которые угрожая пистолетом, похитили 6 тысяч рублей в отделении почтовой связи.

Через месяц люди в масках напали на продуктовый магазин и потребовали у продавца деньги. Женщина-продавец замахнулась на нападавших коробкой с яйцами, налетчики сразу же сбежали с места.

Оперативники начали проверку и во время следственных мероприятий установили личности налетчиков.

Ими оказались четверо учащихся средней школы, старшему из которых исполнилось 17 лет, а младшему 14 лет. Они уже были известны полиции. Подростки признали вину, у них нашли шапочки с прорезями для глаз и пневматический пистолет. Сейчас полицейские проверяют подозреваемых на причастность к другим преступлениям.