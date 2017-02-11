В США по обвинению в хакерских атаках арестован бывший россиянин

Бывшего жителя России, ныне американского гражданина Александра Твердохлебова арест овали по обвинению в хакерских атаках, которые он совершал на банковские счета американцев. Такние данные сообщает РИА «Новости», ссылаясь на судебные документы.

Экс-россиянина задержали 1 февраля в Лос-Анджелесе согласно выдвинутым в суде в городе Александрия штата Виргиния обвинениям в интернет-мошенничестве. Обвинение предполагает, что в результате хакерской атаки были похищены средства с тысяч счетов жителей США.

Ордер на арест Твердохлебова, по данным судебных документов, был выдан 19 января.

«Обвиняемый вовлечен в международную киберпреступную деятельность по меньшей мере с 2008 года и по настоящее время. Он входит в несколько элитных русскоговорящих хакерских форумов», сообщают представители следствия. Также его обвиняют в том, что он «рекламировал несколько незаконных схем, в том числе по отмыву денег и продажи похищенных кредитных карт и информации о них».

По мнению обвинителей, необходимо, чтобы до суда бывший российский гражданин оставался под стражей, так как он может покинуть пределы США. «У него есть связи с живущими в Мексике русскими киберпреступниками, а в ходе обысков его квартиры на прошлой неделе были обнаружены ключи от в сейфовых ячеек в трех различных банках, открытых, как сказал партнер обвиняемого «на черный день», (в них) обнаружено около 172 тысяч долларов 100-долларовыми купюрами», — говорится в заявлении прокуратуры.

По данным издания Daily Beast, Твердохлебов приехал в США из России и получил гражданство в 2009 году. Он женился на американке, но сейчас супруги разведены. В документах суда он обозначен как «гражданин России».



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