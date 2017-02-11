В Екатеринбурге скончался пассажир экстренно приземлившегося лайнера

Самолет следовал по маршруту Москва-Хабаровск. В ночь на субботу, 11 февраля, пассажирское судно экстренно приземлилось в Екатеринбурге. Одному из пассажиров стало плохо. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

«Экипаж самолета, следовавшего рейсом из «Шереметьево» в Хабаровск, попросил посадку в связи с резким ухудшением здоровья одного из пассажиров. Приземлился самолет в 3.05 местного времени, в 1.05 по Москве, в аэропорту «Кольцово». К борту уже «скорую» сразу подпустили. Мужчину 1963 года рождения с борта сняли и на «скорой» повезли в больницу», — рассказала собеседница РИА «Новости».

Она также отметила, что самолет совершил дозаправку и через час вылетел в Хабаровск.

В управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу сообщили, что пострадавшего до больницы не довезли. Мужчина скончался в машине скорой медицинской помощи.

По информации собеседника агентства, врачи заявили, что уже на момент передачи пациента «скорой» он находился в коме.